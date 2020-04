Immoveris übernimmt Immobilien Asset Management Mandat der PK von BASF (Schweiz)

Zu den mit diesem Mandat verbundenen Aufgaben gehöre die Entwicklung der Immobilienportfolio- und Objektstrategie, Aufbereitung von Potenzialanalysen, die Budget- und Mehrjahresinvestitionsplanung, die Eigentümervertretung sowie die Führung des externen Bewirtschafters, schreibt die Tochter der Immobiliengesellschaft SPS weiter. Immoveris rapportiert dabei direkt an den Stiftungsrat.

Per 1. April 2020 hat Maximilian Hoffmann die Leitung des neuen Geschäftsbereiches "Asset Management Services" mit Standorten in Zürich, St. Gallen und Genf übernommen. In dieser Funktion ist er auch Mitglied der Geschäftsleitung.

Maximilian Hoffmann ist den Angaben zufolge Immobilienkaufmann. Im Sommer 2020 werde er sein MBA Programm an der Hochschule St. Gallen (HSG) abschliessen.

sig/pre

(AWP)