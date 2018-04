Implenia hat einen Grossauftrag an Land gezogen. Als Totalunternehmerin baut die Gesellschaft das Parking Kunstmuseum unter dem St. Alban-Graben in Basel, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Bauherrin ist laut den Angaben ein Fonds der Credit Suisse. Das Auftragsvolumen liege bei über 40 Millionen Franken.