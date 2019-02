Implenia erhält Millionenauftrag aus Norwegen

Der Baukonzern Implenia hat in Norwegen einen Auftrag zum Bau einer Strasse an Land gezogen. Das Auftragsvolumen betrage rund 25 Millionen Franken, teilte Implenia am Donnerstag mit. Der Auftrag, der für die Norwegische Strassenbehörde "Staten vegvesen" realisiert werde, beinhalte neben dem Bau einer Strasse als Lawinenschuitzmassnamen auch zwei Tunnels. Die Arbeiten beginnen noch im Februar 2019 und werden voraussichtlich im Dezember 2020 abgeschlossen sein.