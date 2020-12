Der Baukonzern Implenia hat als Totalunternehmer den Auftrag für die Sanierung des denkmalgeschützten UBS-Gebäudes am Paradeplatz in Zürich an Land gezogen. Der Baubeginn für die Sanierung ist für Ende 2021 geplant, wie es in einer Medienmitteilung am Montagabend heisst. Angaben zum Auftragsvolumen werden keine gemacht.