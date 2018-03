Der Baukonzern Implenia hat den Auftragsbestand weiter gesteigert. Gegen Ende des ersten Quartals liege dieser bei rund 6,4 Mrd CHF nach 6,0 Mrd per Ende 2017, teilt Implenia am Dienstag mit. An der heutigen Generalversammlung stimmten die Aktionäre zudem allen Anträgen des Verwaltungsrates zu.