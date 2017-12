Implenia und Risa gewinnen Infrastrukturauftrag in Norwegen über 70 Mio CHF

Das Schweizer Bauunternehmen Implenia und die norwegische Risa AS haben gemeinsam einen Auftrag des Energieunternehmens Agder Energi in Norwegen gewonnen. Dabei realisiert die Arbeitsgemeinschaft einen Damm sowie einen neuen Transfertunnel. Das Auftragsvolumen für das Infrastrukturprojekt beträgt rund 600 Mio NOK (umgerechnet ca. 70 Mio CHF), wie Implenia am Freitag mitteilte.