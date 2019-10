Implenia-VR prüft Antrag zur Durchführung von ausserordentlicher GV

Die Investmentgesellschaft Veraison und Max Rössler liegen sich mit dem Verwaltungsrat von Implenia seit längerem in den Haaren. Implenia hatte vor kurzem an einer Investorenveranstaltung angekündigt, eine separate Immobiliengesellschaft zu gründen, an der sich ausgewählte institutionelle Investoren beteiligen können. Veraison und Rössler geht das aber zu wenig weit.

Sie forderten am gestrigen Donnerstag anlässlich einer Medienkonferenz, dass eine "Real-Estate-AG" mittels Spin-off und "unverzüglichem" Börsen-Listing geschaffen wird. Die Abspaltung solle mit einer Aktiendividende oder einer ähnlichen Struktur erfolgen. Über diesen Vorschlag sollen nun die Aktionäre abstimmen.

Veraison und Max Rössler freuten sich auf eine "zeitnahe" ausserordentliche GV, teilten diese in einem eigenen Communiqué mit. Aufgrund der Ankündigungen von Implenia am Investorentag habe man sich verpflichtet gesehen, umgehend zu reagieren. Nun freue sich die Aktionärsgruppe, dass Implenia sich offen zeige für einen konstruktiven Dialog.

