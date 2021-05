Implenia will bis zu 150 Stellen in Graubünden streichen

Umbau beim Baukonzern Implenia: Das Unternehmen will im Kanton Graubünden mehrere lokale Produktionseinheiten schliessen. Bis Ende Jahr will der Konzern sich aus dem Strassen-, Tief- und Hochbau an den Standorten Chur, Davos, Zernez, St. Moritz und Sils zurückziehen. Bis zu 150 Angestellte könnten den Job verlieren.