Ina Invest kauft zwei vollvermietete Bestandsobjekte in Genf und Lancy

Die beiden Liegenschaft befänden sich an Toplagen, heisst es weiter. Dabei biete jene an der Rue du Valais 7-11 in der Nähe des Genfer Bahnhofs Cornavin Potenzial zu Weiterentwicklung. Noch werde sie ausschliesslich für Büros genutzt, doch soll das Gebäude aufgestockt und in eine Mischnutzung mit Wohnen überführt werden.

Das Gebäude am Chemin des Olliquettes 10 in Lancy wird heute den Angaben zufolge von einem einzelnen Mieter genutzt. Ina will die Immobilie aber durch einen leichten Umbau in eine Multi-Nutzung überführen. Ina Invest plant derweil weitere Zukäufe. Gemäss Businessplan seien für 2021 weitere Akquisitionen im Umfang von 50 Millionen Franken vorgesehen.

mk/yr

(AWP)