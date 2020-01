Industrie in grossen Euroländern erholt sich

Der Industriesektor in der Eurozone zeigt nach einer langen Durststrecke Anzeichen der Besserung. Darauf deuten nationale Produktionsdaten für November aus den vier grössten Euroländern hin. Nachdem am Donnerstag aus Deutschland ein Produktionsanstieg gemeldet worden war, folgten am Freitag die Länder Frankreich, Italien und Spanien mit Zuwächsen. Daten für den gesamten Euroraum veröffentlicht die Statistikbehörde Eurostat am kommenden Mittwoch.