Inficon dank starkem Halbleitermarkt mit gehaltenem Umsatz und Gewinnanstieg

Der Umsatz lag mit 96,2 Millionen US-Dollar nur knapp unter dem Vorjahreswert von 96,6 Millionen. Zum ersten Quartal war das ein Anstieg um 3,9 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der EBIT verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 16,0 Millionen Dollar und die entsprechende Marge stieg auf 16,6 von 16,3 Prozent im Vorjahr. Der Reingewinn legte um 9,3 Prozent auf 12,9 Millionen zu.

Die Covid-19-Pandemie habe einerseits die Transportkosten und Materialpreise in die Höhe getrieben und anderseits in der Produktion zu aufwändigen Umstellungen und Ineffizienzen geführt. Zudem habe es Einschränkungen im Service- und Beratungsgeschäft bei den Kunden vor Ort gegeben. Die Produktionswerke von Inficon in den USA, Deutschland und Liechtenstein waren und sind unter Einhaltung aller geforderten Massnahmen in Betrieb, heisst es weiter.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Inficon die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 94,2 Millionen Dollar, für den EBIT bei 15,2 Millionen und für den Reingewinn bei 12,0 Millionen.

Starker Halbleiter- und Display-Markt

Insbesondere die deutlich zweistelligen Zuwächse im Markt Semiconductor & Vacuum Coating hielten dem Umsatz stabil. Die übrigen drei Bereiche verzeichneten teils deutliche Rückgänge. So habe etwa der Wechsel zur EUV-Lithographie-Technologie im Ausrüstungsgeschäft für eine hohe Nachfrage gesorgt und das im Vorjahr recht schwache Speicherchip-Geschäft habe sich belebt.

Der Umsatz von Semi- & Vacuum Coating stieg zum Vorjahr um knapp 29 Prozent auf 53,6 Millionen Dollar. Bei General Vacuum sank der Umsatz um 6,8 Prozent auf 23,2 Millionen, bei Refrigeration, Air Conditioning & Automotive um 28 Prozent auf 16,7 Millionen und bei Security & Energy um 60 Prozent auf 2,7 Millionen.

Aussichten verhalten positiv

Dank des starken Halbleitermarktes und gewisser Erholungsanzeichen in weiteren Märkten werden die Aussichten für das laufende Jahr "verhalten positiv" bewertet. Das Management rechnet 2020 mit einem Umsatz zwischen 370 und 390 Millionen Dollar, wobei die Betriebsgewinnmarge rund 16 Prozent betragen soll. Im Vorjahr hatte Inficon einen Umsatz von 382 Millionen und eine Marge von 17,0 Prozent erreicht.

Voraussetzung sei jedoch, dass sich die Covid-19-Pandemie nicht weiter verschärft. Die weitere Entwicklung der Pandemie sei nur schwer einschätzbar.

yr/tv

(AWP)