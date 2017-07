Inficon rechnet mit Umsatzwachstum von 25% im Halbjahr - Aktie stark im Plus

(Meldung vom Vorabend ausgebaut mit Kommentaren und Aktienkurs) - Inficon rechnet auf der Basis vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr 2017 mit einem kräftigen Umsatzwachstum. Erwartet werde ein Umsatz von rund 182 Mio USD, was einem Anstieg von rund 25% entspreche, teilte das Messtechnik-Unternehmen am Montagabend mit. Aufgrund dessen werde auch der Betriebsgewinn deutlich über dem Vorjahreswert liegen. Analysten rechnen mit einer Erhöhung der Guidance, wenn die detaillierten Ergebnisse für das erste Halbjahr 2017 am 26. Juli 2017 veröffentlicht werden.