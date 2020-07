Das Messtechnik-Unternehmen Inficon hat einen Wiederverkaufsvertrag mit Visability Solutions abgeschlossen. Inficon werde das visuelle Tracking-System des US-Softwareherstellers Visability in der Halbleiterindustrie und verwandte Märkten vertreiben und der einzige Reseller in diesen Märkten sein. Das Ortungssystem werde Fabriken in der ganzen Welt angeboten, hiess es in einem Communiqué vom Dienstag.