Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in neue Chipfabrik in Kärnten

Der Chip-Produzent Infineon baut für 1,6 Milliarden Euro eine neue Fabrik in Österreich. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Wien mit. In dem Werk am Standort in Villach in Kärnten würden 400 neue Arbeitsplätze entstehen. "Die globale Nachfrage nach Leistungshalbleitern steigt rasant", sagte Infineon-Chef Reinhard Ploss laut Pressetext. Die neue Fabrik solle die Fertigungskapazitäten in Dresden ergänzen. "Die beschlossene Investition von Infineon in Villach ist von einzigartiger Grössenordnung und somit ein wirklicher Erfolg für den Standort Österreich", so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laut Pressetext.