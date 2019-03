Infineon kappt Gewinnprognose und erschreckt die Börse

(Ausführliche Fassung) - Der Chipkonzern Infineon spürt die Flaute in der Autoindustrie und senkt seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Das Betriebsergebnis dürfte unter dem Vorjahresniveau liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mit. Die Infineon-Aktien brachen nach der Gewinnwarnung am Mittwochnachmittag ein, erholten sich dann wieder etwas und gingen am Abend mit einem Minus von mehr als fünf Prozent aus dem Handel.