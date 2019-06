Der Chiphersteller Infineon wagt den bisher grössten Übernahmeversuch in seiner Unternehmensgeschichte. Der Dax-Konzern will für neun Milliarden Dollar (acht Mrd Euro) den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen. Dazu soll den Aktionären des Unternehmens 23,85 Dollar je Anteil geboten werden, wie Infineon am Montag in Neubiberg mitteilte.