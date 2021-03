Im Berichtszeitraum mussten Abschreibungen von 282 Millionen Euro im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Pandemie auf den Verkehr vorgenommen werden. Atlantia ist mit 88 Prozent am italienischen Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia (ASPI) beteiligt. Das Unternehmen führt derzeit Gespräche mit einem Konsortium über den Verkauf der Beteiligung an dem Autobahnbetreiber, der für die Brücke in Genua verantwortlich war.

(AWP)