Insolvenzverfahren gegen P&R-Gründer Roth offiziell eröffnet

Im Milliardenbetrugsskandal bei der insolventen Containerfirma P&R dürften Gläubiger des Unternehmensgründers Heinz Roth nach Angaben des Verwalters von ihrem Geld kaum etwas wieder sehen. Das Amtsgericht München hat am Mittwoch offiziell das Insolvenzverfahren gegen Roth eröffnet, wie Insolvenzverwalter Miguel Grosser über die Kanzlei Jaffé am Donnerstag mitteilte. Damit hat der seit Monaten in Untersuchungshaft sitzende Ex-Manager vollends die Kontrolle über sein Privatvermögen verloren.