Insulin-Hersteller Novo Nordisk will US-Partner Emisphere schlucken

Der dänische Insulin-Hersteller Novo Nordisk will seinen US-Partner Emisphere Technologies in einer milliardenschweren Transaktion übernehmen. Der Deal beläuft sich insgesamt auf 1,8 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd Euro), wie Novo Nordisk am Freitag in Bagsvaerd mitteilte. Dabei würden für 1,35 Milliarden US-Dollar die ausstehenden Emisphere-Aktien erworben und für 450 Millionen US-Dollar Lizenz-Forderungen an Emisphere von dessen grösstem Aktionär MHR Fund Management abgekauft.