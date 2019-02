Insulinhersteller Novo Nordisk von schwachem Dollar und Preisdruck belastet

Beim dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk hat der schwache Dollar und der Preisdruck in den USA den Gewinn 2018 belastet. Im Gesamtjahr sank der operative Gewinn um rund vier Prozent auf 47,2 Milliarden dänische Kronen (6,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in Bagsvaerd mitteilte. Damit wurden die Erwartungen der Analysten enttäuscht. In lokalen Währungen stieg der operative Gewinn hingegen um drei Prozent. Der geplante Abbau von rund 1300 Stellen bis Jahresende verursachte zudem Kosten für die Abfindungen.