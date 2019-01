Der US-Chiphersteller Intel hat Robert Swan zum neuen Unternehmenschef ernannt. Der 58-Jährige war zuvor sieben Monate lang Übergangschef und seit 2016 Finanzchef des Konzerns, wie Intel am Donnertag in Santa Clara mitteilte. Swan ist demnach der siebte Chef in der 50-jährigen Geschichte des Chipherstellers.