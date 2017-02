Intel will Aufbau von 5G-Netzen massgeblich mitgestalten

Intel will beim Aufbau der künftigen Mobilfunk-Generation 5G eine massgebliche Rolle spielen. Bei der Transformation vom Personal Computer in das mobile Zeitalter habe der Chiphersteller viel gelernt, sagte Intel-Manager Murthy Renduchintala am Dienstag der dpa in Barcelona auf dem Mobile World Congress. "Für die nächste Transformation ist es noch nicht zu spät." Der Umstieg von den heutigen LTE-Netzen zur 5G-Infrastruktur biete um ein Vielfaches mehr Gestaltungsspielraum.