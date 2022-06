Internet-Holding Prosus will Bewertungsabschlag mit Aktienrückkauf verringern

Der Aktienrückkauf soll über den Verkauf von weiteren Anteilen an dem chinesischen Internetkonzern Tencent finanziert werden und so lange laufen, bis der Bewertungsabschlag nicht mehr signifikant ist, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Das Unternehmen hatte zuletzt bereits immer wieder mal eigene Anteile erworben.

Der Börsenwert von Prosus ist im vergangenen Jahr um rund ein Drittel auf zuletzt nur noch etwas mehr als 106 Milliarden Euro gefallen. Den Nettowert aller Beteiligungen bezifferte das Unternehmen zuletzt auf rund 175 Milliarden Euro; der grösste Anteil davon entfällt mit knapp 130 Milliarden Euro auf das 29-prozentige Paket am chinesischen Internetkonzern Tencent. Prosus ist auch zu 27 Prozent an dem bis vor Kurzem im Dax notierten Essenszulieferer Delivery Hero beteiligt.

Die Prosus-Aktien liegen zu etwas mehr als der Hälfte in den Händen des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers, der seine Internetbeteiligungen in das niederländische Unternehmen ausgelagert hatte und im September 2019 in Europa an die Börse brachte. Damit sollte der Zugang zum Kapitalmarkt verbessert werden. Nachdem der Kurs bis Februar vergangenen Jahres bis auf das Rekordhoch von 110 Euro geklettert war, geht es seitdem vor allem wegen des Absturzes des Tencent-Kurses bis auf 40 Euro Anfang Mai nach unten. Zuletzt konnte sich der Wert der Aktie wieder etwas erholen, lag aber mit 53 Euro immer noch deutlich unter demjenigen zum Zeitpunkt der Börsennotierung./zb/nas/stk

