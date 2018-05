Internetriesen wie Google , Amazon und Facebook könnten nach Einschätzung der Beratungsgesellschaft Capgemini bald in Konkurrenz zu Versicherungsunternehmen treten. Die sogenannten Big-Techs stünden in den Startlöchern, heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie: "Sie bereiten sich allmählich darauf vor, in den Versicherungsmarkt einzutreten und finden dort bereitwillige Kunden vor."