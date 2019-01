Interroll-Aktien mit Kurssprung nach starkem Jahresergebnis

Gegen 9.15 Uhr ziehen die Interroll-Aktien um 13,8 Prozent auf 1'714 Franken an, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,39 Prozent tiefer steht.

Interroll habe starke Umsatzzahlen für 2018 ausgewiesen, sind sich die Analysten in ihren ersten Reaktionen einig. Beeindruckend sei insbesondere die Entwicklung im zweiten Halbjahr, die sowohl im Jahres- als auch im sequenziellen Vergleich (gegenüber erstem Semester) stark ausgefallen sei, heisst es in einem Kommentar von Baader Helvea.

Dies zeige, dass das Geschäftsmodell von Interroll mindestens teilweise widerstandsfähig gegenüber einem Abflauen des Wirtschaftswachstums sei. Für die Analysten der Bank Vontobel ist das starke Umsatzwachstum teils auf die Stärke des Geschäftsmodells und teils auf die Robustheit des Intra-Logistikmarkts zurückzuführen.

Auch auf Ebene Gewinn vermochte Interroll positiv zu überzeugen. Denn das Unternehmen stellt für 2018 eine überproportionale Verbesserung des Reingewinns von mindestens 30 Prozent in Aussicht. Die Experten der ZKB beispielsweise hatte bisher lediglich mit einem Plus von 16 Prozent gerechnet. Neben den höheren Volumina dürfte auch die anhaltende Kostendisziplin für diese überproportionale Steigerung gesorgt haben, heisst es in dem Kommentar.

Bezüglich aktuellem Jahr habe Interroll wie gewohnt noch keine Aussagen getätigt, so die Experten der ZKB weiter. Die rege Nachfrage nach den neuen Produktinnovationen und das generell prosperierende Intralogistikumfeld würden aber zuversichtlich ins neue Jahr blicken lassen.

sig/hr

(AWP)