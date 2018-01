Der Tessiner Logistiktechnik-Anbieter Interroll will die Geschäftsaktivitäten in Südostasien ausbauen. Konkret sollen die Produktions- und Bürokapazitäten in Thailand innerhalb der nächsten 15 Monate durch einen Umzug erweitert werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Der Bau des neuen Standorts startet laut den Angaben noch im ersten Quartal 2018 und soll zu Beginn des zweiten Quartals 2019 abgeschlossen werden. Finanzielle Angaben werden keine gemacht.