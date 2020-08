Die Immobiliengesellschaft Intershop Holding vermeldet den Baubeginn der Montagehalle für Stadler in Winterthur. Nachdem die Baubewilligung eingetroffen sei und keine der Vertragsparteien das Rücktrittsrecht vom Mietvertrag in Anspruch genommen habe, begännen nun im Lauf dieser Woche die Bauarbeiten, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.