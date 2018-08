Intershop mit Verlusten in erster Jahreshälfte

Der Jenaer Software-Anbieter Intershop bleibt nach dem ersten Halbjahr in den roten Zahlen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit zwei Millionen Euro im Minus, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war noch ein leichtes Plus von 200 000 Euro erwirtschaftet worden. Auch der Umsatz landete mit 16 Millionen Euro unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2017 mit 18 Millionen Euro.