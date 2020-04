Intershop nach harten Einschnitten in den schwarzen Zahlen

Die Umstrukturierung beim börsennotierten Software-Anbieter Intershop zeigt Wirkung. Das Thüringer Unternehmen, das auf Programme für den Handel im Internet spezialisiert ist, kehrte nach langer Zeit wieder in die schwarzen Zahlen zurück. Am Ende des ersten Quartal stand unter dem Strich ein Ergebnis nach Steuern von 234 000 Euro, geht aus den am Mittwoch in Jena veröffentlichten Zahlen hervor. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 8,4 Millionen Euro.