Intershop plant für den Zugbauer Stadler den Neubau einer Montagehalle in Oberwinterthur. Eine Intershop-Tochter werde das Baugesuch für das Projekt mit einer Fläche von rund 13'250 Quadratmetern im Industriepark Neuhegi am Berichtstag einreichen, teilte die Immobiliengesellschaft am Donnerstag mit.