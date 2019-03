Intershop startet Aktienrückkauf am Mittwoch

Am vergangenen Donnerstag war mit Vorlage der Jahreszahlen der Aktienrückkauf neben einer stabilen Dividende von 22 Franken je Aktie in Aussicht gestellt worden. Bis maximal fünf Prozent der ausstehenden Aktien will Intershop zu je 515 Franken kaufen.

Der Verwaltungsrat habe am 21. Februar 2019 beschlossen, maximal 100'000 eigene Namenaktien mit einem Nennwert von je 10 Franken zwecks Kapitalherabsetzung zum Festpreis zurückzukaufen, heisst es am Dienstag weiter.

An der ordentlichen Generalversammlung am 4. April 2019 solle die Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung der erworben Namenaktien beantragt werden, hatte es am Donnerstag bereits geheissen. Danach reduziere sich die jährliche Dividendensumme um bis zu 2,2 Millionen Franken.

