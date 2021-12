Die Immobilienfirma Intershop hat in Zürich eine Büroliegenschaft zum Preis von 114 Millionen Franken verkauft. Daraus ergebe sich für die Jahresrechnung 2021 vor Steuern ein Gewinnbeitrag in Höhe von gut 80 Millionen Franken, teilte Intershop am Mittwochabend mit.