Intesa Sanpaolo erwartet 2021 noch mehr Gewinn

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo wird nach einem überraschend guten Sommerquartal noch etwas zuversichtlicher fürs Gesamtjahr. Der Überschuss soll 2021 statt "mindestens" jetzt "mehr als vier Milliarden Euro" erreichen, teilte das Institut am Mittwoch in Turin mit. Allerdings hat die Bank die genannten 4 Milliarden unerwartet schon in den ersten neun Monaten des Jahres verdient. Falls das vierte Quartal ähnlich gut läuft wie das dritte, müsste jedoch sogar die Marke von 5 Milliarden in Reichweite kommen.