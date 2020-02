Intesa Sanpaolo steigert Gewinn stärker als erwartet

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo hat im vergangenen Jahr dank niedrigerer Kosten, einer geringeren Vorsorge für Kreditausfälle und Bewertungseffekten etwas mehr verdient. Der Überschuss sei um gut 3 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Dienstag in Mailand und Turin mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Die Aktie baute nach Bekanntgabe der Zahlen ihr Plus vom Vormittag aus. Der Unicredit -Konkurrent profitierte dabei unter anderem von dem Abbau tausender Stellen - die Kosten gingen um zwei Prozent auf 9,3 Milliarden Euro zurück. Probleme bereitete dagegen das Dauer-Zinstief, das auf die Erträge drückt. Der Zinsüberschuss ging um 4 Prozent auf rund sieben Milliarden Euro zurück./zb/men/jha/