Die in den vergangenen Wochen am heissesten diskutierten Übernahme in der Finanzbranche wird abgeblasen: Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo erklärte, keinen Sinn im Zusammenschluss mit dem ebenfalls italienischen Versicherer Generali zu sehen. Eine Kombination der beiden Unternehmen biete keine ausreichenden Wachstumschancen, hiess es am Freitag. Dies habe eine entsprechende Analyse ergeben.