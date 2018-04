Die Immobiliengesellschaft Investis baut das Immobilienportfolio aus. In Genf hat das Unternehmen sechs Wohnliegenschaften zum Preis von 52 Millionen Franken erworben. Laut Mitteilung vom Montag liegen die Liegenschaften an "guter Lage" und der jährliche Sollmietertrag belaufe sich derzeit auf 2,5 Millionen. Der Zukauf in Genf unterstreiche die nachhaltige Anlagestrategie von Investis, wird CEO Stéphane Bonvin zitiert.