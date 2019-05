Die auf Immobilien in der Westschweiz spezialisierte Investis profitiert von der Umsetzung der AHV-Steuervorlage im Kanton Genf. Diese wurde am Wochenende mit 58,2 Prozent "Ja" angenommen. Die Gesellschaft löst in der Folge latente Steuern im Umfang von 61 Millionen Franken auf.