Vonlanthen verfügt gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch über langjährige Erfahrung in der Bauprojektleitung im Auftrag namhafter Schweizer Unternehmen. In seiner Funktion bei Privera habe er unter anderem Kundenbeziehungen gestärkt und Mandate an Land gezogen.

Sein Vorgänger Ivan Godenzi, der seit Mai 2018 als Leiter Baumanagement tätig war, verlässt das Unternehmen gemäss der Mitteilung, um einen neuen Karriereweg einzuschlagen.

