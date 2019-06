Der aktivistische Investor Paul Singer hat über seinen Fonds Elliott seine Anteile am Onlineportalbetreiber Scout24 erhöht. Er hält nun 7,49 Prozent der Anteile, nachdem er sich Ende Mai bereits 6 Prozent gesichert hatte, wie das Münchner MDax -Unternehmen in einer Pflichtmitteilung am Donnerstag schrieb.