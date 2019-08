Investor KKR überschreitet Mindestschwelle bei Übernahme von Springer

Der Finanzinvestor KKR hat die nötige Zahl von Aktien für sein Übernahmeangebot von Axel Springer erworben. Der Investor habe die Schwelle von 20 Prozent der Anteile des Medienkonzerns überschritten, teilte Springer am Montag in Berlin mit. Das genaue Ergebnis werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben.