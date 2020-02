Investor übernimmt 'Victoria's Secret' - Leslie Wexner tritt ab

Image-Probleme und sinkende Verkaufszahlen haben das Dessous-Label "Victoria's Secret" in die Krise gebracht - jetzt übernimmt ein Finanzinvestor die Kontrolle. Die Beteiligungsgesellschaft Sycamore Partners erhält für 525 Millionen Dollar (486 Mio Euro) die 55-prozentige Mehrheit, wie die Unternehmen am Donnerstag in Columbus mitteilten. Die restlichen 45 Prozent bleiben beim bisherigen Mutterkonzern L Brands. Insgesamt werde "Victoria's Secret" bei dem Deal mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet.