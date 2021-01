Das Debüt des Luxus-Onlinemodehändler Mytheresa an der New Yorker Börse ist am Donnerstag gelungen. Der erste Kurs der US-Hinterlegungsscheine der niederländischen Muttergesellschaft MYT Netherlands belief sich auf 35,85 US-Dollar. Ausgegeben worden waren die Papiere an die Investoren zuvor für 26 Dollar je Anteilschein. Zuletzt notierten die Aktien noch mit gut 33 Dollar.