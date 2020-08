IPO: Alibaba-Ableger Ant reicht Unterlagen für möglichen Rekord-Börsengang ein

Der chinesische Alibaba-Ableger Ant Group hat am Dienstag die Unterlagen für einen doppelten Börsengang in Hongkong und Shanghai eingereicht. Dabei könnte es sich um den grössten Börsengang der vergangenen Jahre handeln. Mit dem Schritt wolle der Konzern weiter wachsen und seinen Vorsprung als führende Online-Zahlungsplattform in China ausbauen, heisst es in den Unterlagen. Allerdings werden keine weiteren Details genannt - weder zur Preisspanne noch dazu, was das Unternehmen mit dem Gang aufs Parkett erlösen will.