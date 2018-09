IPO: Anlagenbauer Exyte soll im vierten Quartal an die Börse gehen

Der österreichische Milliardär Georg Stumpf bringt den schwäbischen Anlagenbauer Exyte, ehemals M+W, an die Börse. Ein "bedeutender Minderheitsanteil" des Unternehmens solle in Zukunft in Streubesitz sein, wie Exyte am Montag erklärte. Damit verkauft Stumpf einen Teil an dem Unternehmen an die zukünftigen Aktionäre.