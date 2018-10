IPO Aramco: Saudischer Kronprinz sieht Börsengang nicht vor Ende 2020

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat den lang erwarteten Börsengang des staatlichen Ölgiganten Aramco für frühestens in zwei Jahren angekündigt. Der Börsengang werde entweder Ende 2020 oder Anfang 2021 möglich sein, sagte der Kronprinz in einem Interview mit dem Finanzdienst Bloomberg, das die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Samstag veröffentlichte. Saudi-Arabien halte weiter an dem Plan fest, fünf Prozent des Unternehmens an die Börse zu bringen. Berichten zufolge soll der Deal ein Volumen von rund 100 Milliarden Dollar (etwa 85 Mrd Euro) haben.