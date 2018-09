IPO: Beteiligungsgesellschaft Primepulse plant Börsengang in Frankfurt

Die Beteiligungsgesellschaft Primepulse will im vierten Quartal 2018 an die Frankfurter Börse gehen. Das Unternehmen plant dabei mit einem Bruttoemissionserlös von mindestens rund 250 Millionen Euro, wie Primepulse am Dienstag in München mitteilte. Hierzu sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung neue Aktien ausgegeben werden. Geplant sei zudem eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 15 Prozent des Basisangebots.