IPO: Bike24 legt Preisspanne auf 15 bis 19 Euro je Aktie fest

Der Online-Fahrradspezialist Bike24 hat die Preisspanne für seinen Börsengang auf 15 bis 19 Euro je Aktie festgelegt. Im Zuge der Ausgabe neuer Aktien werde dabei ein Bruttoerlös von rund 100 Millionen Euro angestrebt, wie das auf Fahrräder, Fahrradzubehör und -bekleidung spezialisierte Unternehmen am Dienstag in Dresden mitteilte. Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen sein Wachstum beschleunigen und die internationale Expansion vorantreiben. Die Marktkapitalisierung würde auf Basis der Planzahlen zwischen 662 und 812 Millionen Euro liegen.