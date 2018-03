IPO: Cyan beenden ersten Handelstag fest

(Ausführliche Fassung) - Der IT-Sicherheitsspezialist Cyan AG hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start den ersten Börsentag doch noch versöhnlich beendet. Im insgesamt schwächelnden Gesamtmarkt schloss die Aktie bei 23,70 Euro, was im Vergleich zum Ausgabepreis von 23,00 Euro ein Plus von rund 3 Prozent bedeutet. Der erste Kurs hatte bei 23,20 Euro gelegen.