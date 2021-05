Das von Hollywood-Star Jessica Alba (40) mitgegründete Unternehmen "The Honest Company" hat eine erfolgreiche Premiere an der Tech-Börse Nasdaq gefeiert. Der Einstandskurs der am Mittwoch erstmals unter dem Ticker "HNST" gehandelten Aktien lag mit 21,22 Dollar deutlich über dem Ausgabepreis von 16 Dollar. Das auf Baby- und Beauty-Produkte spezialisierte Unternehmen erreichte damit zunächst eine Bewertung von rund 1,9 Milliarden Dollar. Die Schauspielerin Alba ("Sin City") hatte die Firma aus Los Angeles 2011 mitgegründet und ist ihre wichtigste Werbeträgerin. Beim Börsengang erlöste das Unternehmen 413 Millionen Dollar./hbr/DP/fba