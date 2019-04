IPO: Frequentis will in Frankfurt und Wien an die Börse

Der Frequentis-Konzern will in Wien und Frankfurt an die Börse gehen. Das hat das auf Kommunikations- und Informationssysteme spezialisierte Wiener IT-Unternehmen am Dienstag bekanntgegeben. Der Zeitplan für den Börsengang blieb vorerst offen, eine Sprecherin war kurzfristig nicht erreichbar. Frequentis will mit dem Börsengang eigenen Angaben zufolge die finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität der Gruppe sichern und das Wachstum fortsetzen. Die Familie Bardach, die 1986 den damaligen Kleinbetrieb übernommen hat, bleibe als langfristiger Kernaktionär erhalten. Die Commerzbank und die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG -, wurden beauftragt, den möglichen Börsengang zu begleiten.